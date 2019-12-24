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Isparta 32 Spor'da Doğan'ın transferinde pürüz çıktı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7.

Grup'ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor'da daha önce anlaştığı duyurulan Cizre Serhatsporlu orta saha oyuncusu Recep Doğan'ın transferinde son anda pürüz çıktı. Her konuda anlaşılmasına rağmen Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün ile izin konusunda anlaşmazlığa düşen Doğan, bu kez diğer taliplerinden BAL 2. Grup takımlarından Kahta 02 Spor ile anlaştı.


Diğer yandan, Isparta 32 Spor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çubukspor'dan Nurettin Çakır, İsa Taştemir ve İstanbul Beyoğlu Çarşısıpor'dan bek oyuncusu Güven Şen, kente geldi. Transferdeki bu 3 futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara katıldığı belirtildi.

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