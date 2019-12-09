İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta 32 Spor'da galibiyet sonrası ilginç istifa

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7.

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Sarayönü Belediyespor galibiyeti sonrasında ilginç bir istifa yaşandı. Şampiyonluğun en güçlü takımlarından biri durumuna gelen pembe-yeşillilerde Genel Kaptan Ali Koca istifa etti. Koca, istifa gerekçesini ise özel sebepler olarak gösterdi.


Koca'n istifa açıklamasında şunları söyledi; “Çok sevdiğim Isparta 32 Spor'a hasbıhal kader yönetici oldum. Elimden geldiğince bu işin hakkını vermeye çalıştım. Bunda da bir miktar başarılı olduğumu düşünüyorum.


Artık, bazı ve özel sebeplerden dolayı fazla zaman zaman ayıramayacağım için hem Isparta 32 Spor genel kaptanlığından hem de yönetim kurulundan istifa ediyorum. Hiç kimseye haber vermeden bu kararı almış bulunmaktayım.


Değerli başkanlarım ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bundan sonra bir taraftar olarak hem yönetim, hem teknik heyet, hem de futbolcu kardeşlerimin yanında olmaya devam edeceğim. Bu takım Allah'ın izniyle şampiyon olacaktır.


Tüm Isparta 32 Spor camiasına saygı ve sevgilerimi sunuyor, yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Saygılarımla”.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.