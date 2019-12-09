Isparta 32 Spor'da galibiyet sonrası ilginç istifa

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Sarayönü Belediyespor galibiyeti sonrasında ilginç bir istifa yaşandı. Şampiyonluğun en güçlü takımlarından biri durumuna gelen pembe-yeşillilerde Genel Kaptan Ali Koca istifa etti. Koca, istifa gerekçesini ise özel sebepler olarak gösterdi.

Koca'n istifa açıklamasında şunları söyledi; “Çok sevdiğim Isparta 32 Spor'a hasbıhal kader yönetici oldum. Elimden geldiğince bu işin hakkını vermeye çalıştım. Bunda da bir miktar başarılı olduğumu düşünüyorum.

Artık, bazı ve özel sebeplerden dolayı fazla zaman zaman ayıramayacağım için hem Isparta 32 Spor genel kaptanlığından hem de yönetim kurulundan istifa ediyorum. Hiç kimseye haber vermeden bu kararı almış bulunmaktayım.

Değerli başkanlarım ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bundan sonra bir taraftar olarak hem yönetim, hem teknik heyet, hem de futbolcu kardeşlerimin yanında olmaya devam edeceğim. Bu takım Allah'ın izniyle şampiyon olacaktır.

Tüm Isparta 32 Spor camiasına saygı ve sevgilerimi sunuyor, yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Saygılarımla”.