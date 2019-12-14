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Isparta 32 Spor'da görev değişiklikleri

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da devre arası öncesinde Futbol Şube Sorumluluğu'na Ferhat Koçer ve Ziya Eroğlu getirildi.


Tesislerde gerçekleştirilen toplantı, Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan ve 2. Başkan Galip Küçükyaman öncülüğünde yapıldı.


Kulüp Başkanı Yazgan, takımın yeni Futbol Şube Sorumluluklarına Ferhat Koçer ve Ziya Eroğlu'nu getirdiklerini bildirdi.


Toplantıda devre arası kampı, takviye ve buna benzer konular ele alınırken, Başkan Yazgan ve 2. Başkan Galip Küçükyaman, birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacaklarını söylediler.

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