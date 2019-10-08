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Isparta 32 Spor'da mağlubiyetin faturası yardımcı hocalara kesildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da, hafta sonu alınan mağlubiyet sonucunda 2 yardımcı antrenör ile yollar ayrıldı. Yaşanan şok gelişme sonucunda mağlubiyetin faturası yardımcı antrenörlere kesilmiş oldu.


BAL'da, Alanya Kestelspor maçı sonrasında yardımcı antrenörler Gökhan Çelebi ve Hüseyin Usku ile yolların ayrıldığı öğrenildi.


Teknik Direktör Tarık Söyleyici ve Kaleci Antrenörü Umut Can Yüksel ile devam edildiği gelen haberler arasında yer alırken, Antrenörler Çelebi ve Usku'nun ayrılık haberlerini ise kendileri Yönetici Ali Koca iletti. Öte yandan, Antrenörler ayrılık açıklamaları doğruladı.

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