Isparta 32 Spor'dan 2 takviye daha

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde 2 futbolcuyla daha anlaştı. Pembe-yeşilliler, Alanya Kestelspor'dan orta saha oyuncusu Bulut Akbaş ve Ankara Demirspor'dan orta saha Erkut Başkaya ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Bulut Akbaş, 2012 yılında Adıyamanspor'da profesyonel olurken Kayseri Yolspor, Niğde Anadolu FK, Ceyhanspor, Serhat Ardahanspor, Eğirdirspor, Tonya Doğanspor, Sarıkamış Belediyespor, Kars 36 Spor, Kilis Belediyespor, İçel İdmanyurduspor ve son olarak da Kestelspor forması giydi. Bölgesel Amatör Lig'de 149, 3. Lig'de 2 maçı bulunan Akbaş'ın 28'de golü bulunuyor.

Ankara Demirspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki Erkut Başkaya, 2012 yılında Gençlerbirliğispor formasını giydi. Başkaya, daha önce Hacettepe, Sandıklıspor, Ankara Demirspor, Etimesgut Belediyespor, Çorum FK, Orhangazi Belediyespor, Fatih Karagümrük, 52 Orduspor FK ve Ankara Demirspor formaları giydi. Süper Lig'de 4, 3. Lig'de 93 maçı bulunan Başkaya, ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de forma giyecek.