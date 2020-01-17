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Isparta 32 Spor'dan farklı prova: 8-0

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7.

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, hafta sonu karşılacağı Akşehir maçı öncesinde yaptığı özel maçta 8-0 galip geldi.


Isparta 32 Spor 19 Ocak Pazar günü Akşehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Pembe- yeşilliler, dünkü provalarında Isparta Atatürk Stadı'nda, 2. Amatör Küme ekiplerinden Tekespor ile özel maç yaptı.


Pembe-yeşilli takım, rakibini 8-0 mağlup etti. Isparta 32 Spor'un özel maçtaki gollerini Volkan (4), Enes (2), İbrahim Zeytin ve Nurettin kaydetti. Özel maçı Isparta 32 Sporlu yöneticiler, taraftar ve sporseverler de izlediler.

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