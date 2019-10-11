İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde İzmirspor'dan orta saha oyuncusu Hakan Can Durdu'yu renklerine bağladı.


1999 doğumlu olan Durdu, Denizlispor altyapısında futbola başlarken, daha önce Sarayköyspor, Serinhisarspor ve İzmirspor formalarını giydi.


Denizlispor'da profesyonel olarak da forma giymiş olan ve gelecek vaat ettiği belirtilen Durdu, yapılan anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “2019-2020 senesi için Isparta'nın güzide kulübü Ispartaspor'la anlaştık. Sonunun şampiyonlukla biteceği bir yıl olsun. Allah utandırmasın. Büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.