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Isparta 32 Spor'dan orta sahaya takviye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Çarşambaspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Şahin Müjde ile anlaştı. Daha önce Samsun Çarşambaspor ve Tekirdağ 100. Yıl forması giyen orta saha oyuncu Fatih Şahin Müjde, yarın Pembe-yeşilli ekibin kampına katılacak.


Genç oyuncunun, aynı zamanda Teknik Sorumlu Hasan Şengün'ün eski öğrencisi olduğu belirtildi.


MAKÜ maçında kırmızı kart gören İlyas Barut'un yerine bu hafta Lider Kestelspor'la oynanacak maça yetişmesi beklenen Müjde, dışında yönetim, bir takviye daha yapabilir.

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