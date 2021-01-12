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Isparta 32 Spor'dan profesyonel atak

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 2. yarı öncesinde çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Hekimlerinden Ayhan Canbulut, Tolga Acar ve Esma Arslan, Kulp Masörü Harun Kuş, Gençlik Merkezi'nde futbolcuların bir dizi testlerini yaptı.


Spor Sakatlıklarının Önlenmesi için bir takım tavsiyelerde bulunan Spor Hekimleri, ayrıca futbolcuları da kayda alarak ölçüm yaptılar. Ayrıca kulübün doktorları ve diyetisyenleri birlikte hareket ederek sporcuları eksi ve artılarını ilettiler.


Sporcuların yağ ölçümlerini de yapan Diyetisyen Gizem Gök de artık sezon boyunca futbolculara program vererek fit kalmalarını sağlayacak. Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Murat Gökhan Çelebi ve teknik kadroda yapılan testlerde hazır bulunarak spor hekimleri ve diyetisyenlerle görüş alışverişinde bulundu.

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