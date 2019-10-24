Isparta 32 Spor'dan, sentetik sahada Sarayköyspor maçı provası

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, önümüzdeki hafta sonunda Denizli Sarayköyspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını 'Galibiyet' parolasıyla sürdürüyor.

Pembe - Yeşilliler, Isparta 1. Amatör Küme Futbol Ligi ekiplerinden Devlet Su İşleri (DSİSpor) ile özel maç yaptı.

Isparta Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde oynanan özel maçı 6 - 0 kazanan Isparta 32 Spor, 27 Ekim 2019 Pazar günü Denizli deplasmanında oynayacağı resmi karşılaşmanın provasını yaptı.

Isparta 32 Spor'u zorlu karşılaşmaya Antrenör Turgut Kul hazırlıyor.

Bu haftaki maçta takımın başında sahaya çıkacak olan Turgut Kul, “Bu hafta sonu Sarayköyspor'la deplasmanda karşılaşacağız. Futbolcularımızın morali iyi ve maça hazırız. Sarayköyspor maçını yenerek deplasman fobisini yenmek istiyoruz” dedi.