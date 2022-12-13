Isparta 32 Spor'un efsanesinin kramponları bağışlandı

Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da ahde vefa örneği sergilendi. Efsane futbolcusu Uğur Sağtürk'ün kramponları ailesi tarafından bağışlandı.

Ispartaspor müzesinde düzenlenen toplantıya Sağtürk'ün akrabaları Makina Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Burak Büyükaşıcı, Eski Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Büyüşaşıcı, Tülin Büyükaşıcı ve Antrenör Mustafa Özsavlu, Ispartaspor Yöneticisi Burak Akpınar da törene yakınları olarak katıldı. Ayrıca Ispartaspor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, kaptanlar Musa Nizam, Burhan Eşer ve Abdullah Topkara da basın toplantısını katılarak efsane futbolcu Sağtürk'ü andılar.

Ispartaspor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz ise rahmetli efsane futbolcu Uğur Sağtürk'ü anarak ailesine bu jestlerinden dolayı teşekkür etti.

1948 Isparta Doğumlu Uğur Sağtürk, yıllarca yeşil-pembe renkler için ter döktü. Futbolcu ve antrenör olan Sağtürk, 7 Mayıs 2000 yılında kansere yenik düşmüştü. Sağtürk'ün kramponları ise Isparta 32 Spor FK müzesine ailesi tarafından bağışlandı.

Gazeteci Sedat Cican ise Ispartaspor'un efsane futbolcusu Uğur Sağtürk'ü rahmetle anarak, “Ispartaspor'un 21-0 yendiği İstanbul Yeşildirek maçında Uğur Sağtürk 4 gol atmıştı. Efsaneler unutulmaz, mekanı cennet olsun” dedi.