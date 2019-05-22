Isparta AK Parti'de 3 ilçeye başkan ataması

AK Parti Genel Merkezi tarafından, Isparta'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İl Genel Meclis Üyesi adayı oldukları için görevlerinden istifa eden 3 ilçe başkanı için yeni atamalar yapıldı.

AK Parti'deki teşkilat temayülü ile çeşitli araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda Şarkikaracağaç ilçesine Haktan Güllüce, Uluborlu'ya Abidin Eren ve Keçiborlu'ya Fatime Şenbayatlı ilçe başkanı olarak atandı.

Yapılan yeni atamalara göre, Isparta tarihinde ilk kez bir ilçeye kadın başkan atanmış oldu.

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, “Yeni ilçe başkanlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.