Isparta alt yapı çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentteki alt yapı çalışmalarının yüzde 98'nin tamamlandığını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Şantiyede personeliyle buluşan ve sohbet eden Başkan Günaydın, şehrin altyapısının yüzde 98'nin yenilendiğini söyledi. Günaydın, personeline altyapıda gösterdikleri büyük özveri ve çalışkanlığından dolayı teşekkür etti. Belediye olarak altyapıya yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Başkan Günaydın, “Bir şehrin altyapısını tamamlamadan, yolunu, kaldırımını 24 ayar altınla kaplasan hiçbir faydası yok. Altyapıya büyük önem verdik, yağmur suyu başta olmak üzere içme suyu, kanalizasyon çalışmalarında şehrimizin yüzde 98'lik bir bölümünü yeniledik. Şehrimiz altyapıda yeni bir kent oldu. Bu çalışmaların tamamını bilinçli bir şekilde gerçekleştirdik. Altyapı cesaretine girmeseydik, başarı elde edemezdik. Altyapıda Türkiye birincisiyiz. Altyapı konusunda halkımız sefa yaşıyor. Bir şehrin altyapısını tamamlamadan, yolunu, kaldırımını 24 ayar altınla kaplasan hiçbir faydası yok. Çalışanlarımızdan Allah razı olsun şehrimizi hep birlikte el birliğiyle bu şekle getirdik. Altyapıya büyük önem veriyorum. Şehirci bir mimarım. Altyapıyı yapmasam mesleğime ihanet etmiş olurdum. İnandık, yaptık. Yaptığımız sıradan bir iş değil. Başardık, tebrik ediyorum. Rehavete kapılmayacağız. Daha çok çalışacağız. Tüm çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. ‘Bu adam parayı nereden buluyor' diyorlar, işte kendi imkanlarını kullanan, personeliyle gece, gündüz çalışmayla kazandık, kazandığını yine halkımıza harcadık” dedi.

Yusuf Ziya Günaydın, “Önümüzdeki dönem şehrimiz daha farklı bir şekle dönüşecek. Şehircilik yönünden daha büyük projelerimiz yolda” diye konuştu.