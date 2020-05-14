Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, korona virüsten hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Isparta Belediyesi, ülke genelinde korona virüsü salgını dolayısıyla mücadelede sağlık çalışanları başta olmak üzere, hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için helva dağıttı. Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen programa Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı.

Helva dağıtımı öncesinde hayatını kaybedenler için dua edilirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, korona virüsü salgını dolayısıyla hayatlarını kaybeden başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileklerini iletti. Başdeğirmen, “Her zaman dua ediyoruz. Allah bizleri en kısa zamanda bu salgın hastalıktan kurtarsın, en kısa zamanda da ülkemizde, şehrimizde normal hayata dönmeyi bizlere nasip etsin. Korona virüsü dolayısıyla vefat edenlerimize başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

“Rehavete kapılmamak gerekir”

Vatandaşlardan kurallara uymalarını, dikkat etmelerini ve hiçbir şekilde rehavete girilmemesini isteyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü de korona virüsü ile mücadele noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Isparta'da birçok vatandaşımız kurallara uyuyor. Bu salgın geçmiş değil. Bu ciddiye alınacak bir konu. Lütfen tüm vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalara hassasiyet göstersin” şeklinde konuştu.