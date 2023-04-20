Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: "Yeni otogar inşaatımızı ağustos ayında bitirmeyi hedefliyoruz"

Isparta Belediyesi'nin Çünür Mahallesi'nde inşa edilen yeni otogar projesini tamamlama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaları yerinde inceledi, teknik ekipten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerel seçimlerden önce verdiği sözleri yerine getiriyor, şehre yeni yatırımlar kazandırıyor. Başkan Başdeğirmen'in seçim döneminde söz verdiği konulardan biri de önceki dönemden yarım kalan projeleri tamamlamaktı. Bunlardan biri de Çünür Mahallesi'nde inşa edilen yeni otogar projesi. Önceki dönemde yapımına başlanan ancak sahip olduğu uzay çatı sisteminin kaplamasının zor olması, kaplansa dahi kullanışlı olmaması dolayısıyla projede değişikliğe gidildi. Yeni projenin uygulamasında ilk olarak çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi sökülürken yerine düz çatı sistemi üzerine sandviç panel uygulandı. Bu çalışmanın ardından yeni otogar alanının geri kalan inşaatının tamamlanması için gerçekleştirilen ihaleyi alan yüklenici firmanın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yeni otogarın dış cephe kaplamaları yüzde 80 oranında tamamlanırken, otobüs peron alanları oluşturuldu. Şuanda peronlar bölgesinde beton dökümü devam ederken, mekanik ve elektrik imalat çalışmaları da sürüyor. Firma yazıhaneler bölgesinde de bölümlerin merdivenleri takıldı.

"Ağustos ayında bitirmeyi hedefliyoruz"

Çalışmalarla ve yeni otogarın son durumuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otogar inşaatının yapılan program dahilinde devam ettiğini söyledi. Otogarda inşaat sürecinin geçen aralık ayında başladığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, bugüne kadar yapılması gereken program dahilinde işlerin yerine getirilmesinden dolayı yüklenici firmaya teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “Gidişata göre bizim iş takibinde olan kontrolör arkadaşlarımızla da istişare ettiğimizde programımızdan daha önce buranın tamamlanarak teslim edileceği görüşündeler. Müteahhit arkadaşımız ve ekibimiz de zamanından önce burayı teslim edeceklerini söylüyorlar. Temmuz ayının sonu, ağustos ayının içerisinde yeni otogar inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. Bir aksama olursa ağustos ayının sonunda işleri bitirip bize teslim edileceği taahhüdünde bulunuyorlar. İnşallah bir aksilik olmaz. Sadece içerisini bitirmek değil, dış cephe, yolların yapılması da Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak. Daha sonra da çevre düzenleme işlerine başlayacağız. Kaliteli ve güzel malzemeler kullanıldığını gördüm, bundan da memnunum” dedi.

Yeni otogarın çatısına 1.2 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali kurulacağını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, trafo çalışmalarının devam ettiğini, bu konuda çağrı mektuplarına yanıt beklediklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Çatımıza 1.2 MW'lık GES kuracağız. Buradan da belediyemizin istifade etmesini sağlayacağız. Amacımız burayı en kısa zamanda bitirmektir, bu konuda takipteyiz” ifadelerinde bulundu.