Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den aşı çağrısı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Sanayi Aile Sağlığı Merkezine giderek üçüncü doz aşılarını yaptırdı. Aşı sonrasında vatandaşları aşı olmaya davet eden Başkan Başdeğirmen, aşının en önemli tedbirlerden birisi olduğunu söyledi. İnsanlık olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve bu zorluğu hep birlikte aşacaklarını ileten Başdeğirmen, “Hep birlikte ortak tedbirler almazsak bu işin sonucuna ulaşamayız” şeklinde konuştu.

“Üçüncü doz olmama rağmen herhangi bir sorun yaşamadım”

Alınan tedbirler ve karşılıklı saygı çerçevesinde aşı olunması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan tüm açıklamaların aşıların olunması yönünde olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, “Birinci, ikinci, üçüncü dozun yapılması gerektiğini biliyoruz. Ancak görüyoruz ki, çok sayıda vatandaşımız birinci doz aşısını dahi olmadı. Aşı olunması diğer vatandaşlarımıza karşı da bir sorumluluk. Üçüncü doz aşımı olmama rağmen herhangi bir sorun yaşamadım, şükürler olsun bugüne kadar da bu hastalıktan etkilenmedim” dedi.

“Sağlığımızı korumak için lütfen aşılarımızı olalım”

Covid-19 dolayısıyla bugüne kadar hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet dileyen Başkan Başdeğirmen, “Hem ailemize, dostlarımıza, dışarıdaki vatandaşlarımıza, aynı ortamda çalıştığımız arkadaşlarımıza zarar vermemek, sağlığımızı korumak için lütfen aşılarımızı olalım. Devletimiz bu konuda bizlere çok büyük imkanlar tanıyor. Hastanelerimiz, sağlık ocaklarımızın yanı sıra çok noktada aşı istasyonları var. Büyük işletmelerin olduğu noktalara Sağlık Müdürlüğümüz mobil ekiplerle gidip aşılarını da yapıyor. Bu kadar kolaylık, devletimizin verdiği bu kadar destek varken, neden biz bundan istifade etmiyoruz. Aşımızı hem kendimiz hem karşımızdaki insanlar için olmak durumundayız. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum ve sağlıklı bir hayat diliyorum” diye konuştu.