Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den halka duyarlılık teşekkürü

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın orta derece riskli iller içerisinde yer aldığı için normalleşme sürecinden faydalanmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda ‘sarı iller' listesinde yer alan Isparta'da da normalleşme sürecinin başladığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Isparta, koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye örnek olmuş bir kenttir. Gerek sağlık yönünden güçlü altyapımız, sağlık personelimizin fedakarlığı, kurumlarımızın ve halkımızın duyarlılığı sayesinde şehrimiz normalleşme sürecine girmiştir. Bugünden itibaren devletimiz koyduğu sınırlar çerçevesinde işyerlerimiz açılmıştır. Esnafımız gerekli tedbirlerini alarak işyerlerini açmış, okullarımızda bazı sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştır. Isparta Belediyesi olarak koronavirüsün ülkemizde görüldüğü günden bugüne kadar tedbiri elden bırakmadık. Bundan sonra da üzerimize düşen her türlü görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. Isparta halkımızdan isteğimiz devletimizin koyduğu kurallara uyarak şehrimizin bu konuda gösterdiği başarıyı daha da artırmasını sağlamasıdır” dedi.

“Esnafımızın da kurallara uyacağından şüphemiz yok”

Başdeğirmen, “Esnaf kardeşlerimizin, işletmeci arkadaşlarımızın da her zaman olduğu gibi kurallara uyarak faaliyetini sürdüreceğinden hiç şüphemiz yoktur. İnşallah Isparta, yakın zamanda tedbirleri uygulayarak, korona virüsten korunarak orta riskli iller kategorisinden düşük riskli iller kategorisine düşecektir. Ve yakın zamanda bu salgından tamamen kurtulacaktır. Bu şehrin belediye başkanı olarak Isparta halkımıza, esnaf kardeşlerimize geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana kısıtlamalar ve yasaklara uyduğu için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde fedakarca görev yapan İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Sayın Valimize, sağlık görevlilerimize, filyasyon ekiplerimize, güvenlik güçlerimize, belediyemizin temizlik, sağlık başta olmak üzere tüm personeli ile kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.