Isparta Belediye Başkanı Günaydın'dan bakkal esnafına müjde

” dedi.

Beraberinde belediye meclisi üyeleriyle birlikte oda ziyaretleri gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile esnaflara yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılabilecekler hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Ali Bapbacı'yı da ziyaret eden Başkan Günaydın burada Tarihi Kunduracılar Sitesi ve Üzüm Pazarına yönelik yapılan indirim günlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, bakkallara yönelik bir kampanya düzenleneceğini açıkladı.

Bakkal esnafının canlandırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmaları ele aldıklarını söyleyen Bapbacı, “AVM'lerin şubelerinden esnafımız mağdur oluyor. Şehrimizde 150'ye yakın AVM şubesi var. Başkanımız belediye olarak esnafımıza yardımcı oluyor, indirim günleri düzenliyor. Isparta esnafına hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Yakın zamanda bakkallarımıza yönelik kampanya düzenlenmesini planlıyor, bizde bu fikri yönetimimize sunacağız.” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehirde 650 bakkal esnafının bulunduğunu ve bu bakkallar için de topyekun bir kampanya yapılması gerekliliğine işaret etti. Tüm bakkallar üzerinde çalışma yapacaklarını söyleyen Başkan Günaydın, ana bir merkez kurulacağını, bu merkezden toptan bakkalların ihtiyaçlarının karşılanabileceğini ve bunun şehirdeki 650 bakkala ulaştırılacağını dile getirdi.

Tüm bakkallara yönelik bir çalışmanın ele alınacağını bu kapsamda bakkalların iç dizaynlarının yenilenebileceğini aktaran Başkan Günaydın, “Bir zamanlar bekçi amcalarımız vardı. Güvenin adıydı. Kaldırılmıştı şimdi tekrar geri getirildi. Bakkallarımızı da buna benzetmeyelim, kaybetmeyelim. Geleni gideni kontrol eden, güven veren bakkallarımızdır. Gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ekmek veren yine bakkallarımızdır. Bu değeri kaybetmemiz lazım. Bakkallarımızla düzenleyeceğimiz bu çalışma ile daha uygun, daha ucuz satış yapma hedefindeyiz” dedi.

Şu anda Tarihi Kunduracılar Sitesinde indirim günlerinin devam ettiğini ve bu günlerin sayesinde ayakkabıların tükendiğini esnafın tekrar mal getirmeye başladığını söyleyen Günaydın, bakkallara yönelik yapılacak çalışmanın da Türkiye'de bir ilk olacağını ve ülkeye de örnek teşkil edeceğini aktarırken, “Isparta Belediyesi ve başkanı olarak tüm bakkallarımızın kıymetini ortaya çıkarmak için çalışacağız.” şeklinde konuştu.