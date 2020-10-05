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Isparta Belediye Meclisi ortak bildiri ile Ermenistan'ı kınadı

Isparta Belediye Meclisi, ortak bildiri ile Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını kınadı.

Isparta Belediye Meclisi, ortak bildiri ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı. Bildiriyi okuyan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmayı destekliyoruz” dedi.


Isparta Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mecliste bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) ve İYİ Parti grupları ortak bildiri ile Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ı kınadı.


“Ermenistan uluslararası hukuku ihlal etti”


Mecliste ortak bildiriyi okuyan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleri ile askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, şunları kaydetti: “Bu son saldırı yakın zamanda Tovruz'da gerçekleştirdiği saldırılardan sonra, Ermenistan'ın bölgede kalıcı barışın ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan'ın Azeri kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence halen hafızalarımızdadır.


“Ermenistan'ın bu saldırısı asla kabul edilemez”


Azerbaycan topraklarına yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğu açıkça anlaşılan Ermenistan'ın bu saldırısı asla kabul edilemez. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmayı destekliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelesinde, Kıbrıs sorununda, Ege meselesinde, Doğu Akdeniz'de haklılığını ve kararlılığını bekası ve çıkarları kapsamında hep birlikte tüm dünyaya gösteren Türkiye, Güney Kafkasya meselesinde de kararlılığını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir.”

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