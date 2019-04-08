Isparta Belediye Meclisi'nin ilk birleşiminde güller açtı

AK Parti Grup Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi Fahretdin Gözgün tarafından da tüm üyelere beyaz gül dağıtıldı.

31 Mart Yerel Yerel Seçimleri sonrasında AK Parti'li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye meclis üyelerinin mazbatalarını almasının ardından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ilk kez başkanlık koltuğuna oturduğu meclis oturumunda, AK Parti Grup Sözcüsü Belediye Meclis Üyesi Fahretdin Gözgün tarafından tüm meclis üyelerine beyaz gül dağıtıldı.

Başdeğirmen'den memlekete hizmet için birlik ve beraberlik vurgusu

Isparta Belediye Meclisi'ne ilk kez başkanlık eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı konuşmada, "Yeni görevimi hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Memleketimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah sizlerle bu 5 yıllık dönem içerisinde, sağlık, sıhhat, sevgi ve hürmet içerisinde, birbirimizle gayet güzel istişare içerisinde memleketimize en güzel hizmetleri yapmak istiyoruz. Hepimiz de zaten bu görevlere şehrimizin en iyi şekilde gelişerek, daha güzel hizmetleri verebilmek, Isparta'da yaşayan vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşayabilmelerini sağlayabilmek için talip olduk. Yüce Rabbim bu görevleri ve bu salonda beraber olmayı bizlere nasip etti. Buradaki tüm arkadaşlarımızla çok uyumlu ve Isparta'ya çok faydalı işler yapılacağı inancındayım. Herkes, kendine göre çok yerini almış, bugüne kadar gerekli tecrübeye sahip olmuş insanlarız. Onun için bize yakışan ne ise bunun yapılacağı inancıyla ben sizlere başarılar diliyorum. İnşallah, ilk toplantımız hayırlı olsun" dedi.

Kendisinin de daha diğer belediye meclis üyeleri gibi 1999-2004 yılları arasında belediye meclis üyeliği yaptığını anlatan Belediye Başkanı Başdeğirmen, birlik ve beraberlik içerisinde çalışma vurgusu yaptı.

Konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tanışmanın ardından, partiler tarafından komisyon ve encümen üyelikleri adayları gösterilerek, seçim gerçekleştirildi.

İlk mecliste daha sonra 23 maddelik gündem oylamaları yapıldı.