Isparta Belediyesi 1. Gençlik Çalıştayı

Gençlik Çalıştayı “Gençlik Master Planı Hazırlık Çalışması” gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Gençlik Meclisince düzenlenen çalıştayda Isparta'nın genel sorunları, çözüm önerileri ve bunlara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 52 gencin katıldığı ve 5 gurup halinde yapılan çalışmalar iki gün sürdü.

Isparta'da yaşayan 15-30 arası yaş gruplarına yönelik düzenlenen çalıştayda belirlenen konu başlıklarında yapılan görüş alışverişleri neticesinde Isparta'nın “Gençlik Master Planı”nın hazırlanması planlandı. Gençlerin doğrudan katılımıyla hazırlanan ve sürdürülebilir olması planlanan gençlik master planı Türkiye'deki ilk çalışma oldu.

Gençlerin ortaya çıkardığı görüş, fikir ve önerileri ikinci günün sonunda Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın da katıldığı programda sonuç bildirgesi olarak yayınlandı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 1.Gençlik Çalıştayı'na katılarak, 52 genç tarafından 5 gurup halinde yapılan ve hazırlanan atölye çalışmalarını inceledi. Çalıştayda, kentte eğitim, kent güvenliği, teknolojik kent, kentsel aidiyet, marka kent Isparta, sağlık hizmetleri, güvenlik, altyapı hizmetleri, katılım, istihdam, eğitim, kentim için bir fikrim var, sosyal hizmetler, barınma ve ulaşım konuları ele alındı. Ele alınan konularda Gençlerin, Yaşamdan Memnuniyeti, Gelecekten Umudu, Maddi Durumlarından Memnuniyeti, Çalışan Gençlerin Çalıştıkları İşten Memnuniyet Dereceleri, Gençlerin Çalıştıkları Kentteki İş Bulma Olanakları Hakkındaki Algıları, Gençlerin Göreli Yoksunluk Oranları, Öğrencilerin Aldıkları Eğitimden Memnuniyet Dereceleri, Gençlerin Sağlık Durumlarından Memnuniyetleri, Gençlerin Yaşadıkları Kentten Memnuniyetleri, Gençlerin Yaşadıkları Kentin Fiziksel Altyapısından Memnuniyetleri, Gençlerin Yaşadıkları Kentteki İlişkilerden Memnuniyetleri, Gençlerin Yaşadıkları Kentte Kendilerini Güvende Hissetmeleri, Gençlerin Yaşadıkları Kentteki Ulaşım ve Barınma Olanaklarından Memnuniyetleri tartışmaya açılan konu başlıkları oldu.

Programda İsmail Metin, 52 katılımcı ile çalıştayın gerçekleştirildiğini, Türkiye'de ilk Gençlik Master Planının hazırlandığını ve 14 farklı başlıkta Isparta'yı marka şehir haline getirme yolunda çalışıldığını aktardı.

Isparta Belediyesi Gençlik Merkezi Başkanı Muhammet Hazım Bilgin de, kentteki sorunlara gençliğin bakış açısını belirlemeye çalıştıklarını söylerken, 14 başlıkta sorunlara çözümler oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi. 14 başlıkta yapılan çalışmalar ‘sorunlar' ve ‘çözüm önerileri' başlıkları altında katılımcılara aktarıldı.

Çalıştay bildirgesi ile gençlerin vizyonlarını ortaya koyduğunu, güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, atölye çalışmalarında gerçekleştirilen çalışmaların ileri noktada projeler olduğunu dile getirirken, kendisine de ışık tuttuğunu anlattı. Projelerin hayalle başladığını, çizimle projeye dönüştüğünü ve uygulama ile de sonuca ulaşıldığını belirten Günaydın, “Bu çalıştayın geliştirilerek devam ettirilmesini arzuluyorum. Bizler için ortaya koyduğunuz önerileriniz önemli. Genç fikirleri önemli buluyorum. Bugünkü gerçekleştirilen çalışma olağanüstüdür ve bunu bir başlangıç kabul ediyorum. Bu çalıştayın yeni dönemde üç ayda bir yapılmasını arzu ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Belediyesinin yapmış olduğu sosyal projeler arasında yer alan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi, Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi ile Gıda ve Giyim Bank çalışmalarından da bahsetti. Gıda ve Giyim Bank ile ilgili olarak ‘veren el, alan eli görmeyecek' prensibi güttüklerini dile getirirken, “Allah'a şükür bunu başardık ve şehrimize aç yatan yok. Yine kullanılmış giyim eşyaları için de şehrimizin çeşitli noktalarına geri dönüşüm kutuları konuyor. Bunlarda geri dönüşüme gönderilerek, ekonomiye kazandırılacak. Hiçbir ihtiyaç sahibimizin de ikinci el kıyafet kullanmasını istemiyoruz” görüşlerinde bulundu.

Millet olarak okuma alışkanlığımızın bulunmadığına işaret eden Başkan Günaydın, belediye olarak eğitim üzerinde hassasiyetle durduklarını, bu doğrultuda Oğuzata'yı kurduklarını belirterek, “En büyük servet insanın yetişmesidir. Bir insanın yetişmesi, en iyi meslek sahibi olması bizim en önemli projelerimizden de önemlidir. Oğuzata ile iyi bir üniversiteyi kazanan, meslek sahibi olan ihtiyaç sahibi bir gencimiz öncelikle ailesine, akrabalarına ve çevresine de ışık olmaktadır” diye konuştu.

‘Vatanını, milletini sev, doğru çalış. Bizler çalışmanın, üretmenin hizmetkarı olacağız. Boş kafalar her gün tenkit eder, çalışan, okuyan proje üretir. Hepimiz üretim yapmalıyız, tüketimle bir yer gidemeyiz” dedi.

Belediye başkanı olarak en önemli projelerinden birisinin Isparta'yı ucuz kent yapmak olduğunu belirten Günaydın, “Bunlardan birisi öğrencilerimizin bir liraya ulaşımdan faydalanmasıdır. Yine 10 yıldır şehrimizde su fiyatının tonu bir liradır. Belediyemizin 1050 kiracısına 2019'da kira zammı yüzde bir olarak uygulanacaktır. Halkını yaşat ki, devlet yaşasın” ifadelerinde bulundu.

Yeni dönem projelerinden de bahseden Günaydın, 13 bin 500 metrekarelik bir kütüphane kurulacağını ve ilk projelerinden birisinin bu olduğunu belirtirken, “Yine geleceğimize etki edecek projelerimiz var” dedi.