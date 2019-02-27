Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı

Kitap Fuarı 1 Mart 2019 Cuma günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde 170 yayınevi ile birlikte açıyor. 10 gün sürecek fuara birbirinden değerli 250 yazarın katılacağını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “3.Kitap Fuarımıza başta çocuklarımız olmak üzere, tüm kitapseverleri, kitap sevdalılarını davet ediyorum” dedi.

Isparta Belediyesi tarafından organize edilen ve geçen iki yılda ziyaretçi rekorları kıran, bu yıl da 3.'sü düzenlenecek olan Isparta Kitap Fuarı 1 Mart 2019 Cuma günü saat 15.00'da açılacak ve 10 Mart 2019 Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar ziyaret saatleri ise 10.00-20.00 arasında olacak. Bu yıl kitap fuarına 250 yazar ve 170 yayınevi katılacak.

Şehir nüfusunu geçen kitap fuarı

Isparta Kitap Fuarı'na ilk yıl 243 bin 859 ziyaretçi, ikinci yıl ise 262 bin 743 ziyaretçi gelmiş ve şehir nüfusunu geçen bir sayı ile rekorlara imza atmıştı. Bu yılda güzel bir fuar organizasyonu hazırladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye'nin en popüler yazarlarının ve yayınevlerinin fuarda yer alacağını aktardı. Günaydın, “Gül yüzlü, güler yüzlü vatandaşlarımız kitaplarla birbirinden değerli yazarlarla ve yayınevleriyle buluşacak” dedi.

“Kitap Bayramı”

Fuarı ‘Kitap Bayramı' olarak tanımlayan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Geçtiğimiz yıllardaki kitap bayramını bu yılda yaşayacağız” derken, fuara başta çocuklar olmak üzere, Ispartalıları, komşu illerin kitap aşıklarını, kitap kurtlarını ve kitap sevdalılarını Cuma günü başlayacak ve 10 gün sürecek fuara davet etti. Fuara ilişkin yayınevlerinin bulunduğu stantlar, yazarların isimleri ve imza günleri www.ispartakitapfuari.org adresinden anlık takip edilebilecek.

İşte, katılımcı yazarlardan bazıları

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da kitap fuarında popüler yazarlar da yer alacak. Bu yazarlar arasından bazıları şöyle; “Ayşe Kulin, Pelin Çift, Sinan Meydan, Sinan Yağmur, Doğan Cüceloğlu, Saba Tümer, Zeus Kabadayı, Nihat Genç, İclal Aydın, Engin Akyürek, Murat Tavlı, Murat Menteş, Hasan Ali Toptaş, Serdar Tuncer, Ercan Kesal, Mesut Yar, Selçuk Erdem, Hatice Kübra Tongar, Ahmet Ümit, Mustafa Balbay, Azra Kohen, Mustafa Karataş, Üstün Dökmen, Tarık Tufan, Hıfzı Tofuz, Bekir Develi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şermin Yaşar.”