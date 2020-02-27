Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı başlıyor

Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 32'si yerel toplam 192 yazar ve 300 yayınevinin katılımıyla yarın kapılarını açıyor.

Isparta Belediyesi bu yılki Kitap Fuarını ‘Kitaplar Gül Açacak' temasıyla başlatırken, kitap fuarı Milli Mücadele Kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirecek. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Kitap Fuarı Cuma günü saat 11.00'da Hafız İbrahim Demiralay'ın Gülcü Mezarlığında bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim tilaveti ve anma töreni ile başlayacak. Kitap Fuarının açılışı ise saat 15.00'da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak Kitap Fuarı saat 09.00-20.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli 192 yazar 10 gün boyunca kitaplarını, kitapseverlere imzalayacak, söyleşiler gerçekleştirecek.

Kitapların bilgi deposu hazine olduğunu söyleyen, tüm kitapseverleri ve Ispartalıları Kitap Fuarına davet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Dolu dolu geçecek 10 günlük kitap fuarımızda şehrimiz kitaplarla gül açacak” dedi. Kitap Fuarı için geleceğin teminatı çocuklara yönelikte önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 60 bin çocuğu fuarda kitaplarla buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.