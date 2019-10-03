Isparta Belediyesi çalışmalarında hedefe doğru

Bunun yanı sıra Deri Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) atıklarının kapalı sisteme alınması amacıyla gerçekleştirilen bir kilometrelik çalışmalar ise daha önce tamamlanmıştı.

Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların kapalı sistemle alınarak şehir dışına taşınması ile ilgili olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü zaman zaman koddan dolayı yerin 5 hatta 6 metre altından büz döşeme çalışmalarını devam ettiriyor.

Isparta Belediyesi bu çalışmanın yanı sıra DOSB'un atık sularının korge borularla kapalı sisteme alınması çalışmalarını ise daha önce bitirmiş ve yaklaşık bir kilometrelik bir hattın döşenmesi işlemini gerçekleştirmişti.

Gerek belediyenin Atık Su Arıtma Tesisinden, gerekse DOSB'den gelen hatlar Sav Kasabası Bölgesindeki derenin bulunduğu alanda tek hatta düşecek ve her iki bölgenin atık suları tek bir kanalla yaklaşık 5 bin 200 metrelik döşenecek hat ile şehir dışına taşınmış olacak. Belediyenin Atık Su Arıtma Tesisi sularının kapalı sisteme alınmasında ise 2 bin metrelik bir uzunlukta büzlerin döşenmesi işi tamamlanırken, çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in üzerinde hassasiyetle durduğu ve seçim sürecinde söz verdiği kötü koku sorunu bu yolla çözüme kavuşmuş olacak.