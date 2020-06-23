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Isparta Belediyesi dere ve kanalları temizliyor

Isparta Belediyesi şehir genelindeki tüm kanallarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü son olarak Dere Mahallesinden başlayarak, Antalya çevreyoluna kadar uzanan Çayboyu'nu başta aşağıya temizledi. Çayboyu dere içerisinde biriken yabani otlar ekiplerce temizlendi. Otlar ile köprü altlarında oluşan miller ve diğer olumsuzluklar insan gücü ve makinelerle temizlenerek Çayboyu daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan çalışmaların ardından dere içinde oluşabilecek ayrık otları için ilaçlama gerçekleştirilirken, yine biyosidal ve dezenfekte işlemi yapıldı.

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