Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı bin 600 minik öğrenciye kapılarını açtı. Minik öğrenciler merkezde başta köpek, kedi olmak üzere, tavşan, güvercinlerle iç içe bir gün geçirdi. Hayvanları seven minikler ayrıca, Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve resim bölümü öğrencilerinin yaptığı çalışmaları izledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliği yaptığı günde minikler gönüllerince eğlenirken, belediye tarafından verilen boyama kitaplarıyla mutlu bir gün geçirdi. Okullarından otobüslerle alınan öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanına geldi. Başkan Başdeğirmen de, çocuklarla birlikte otobüs yolculuğu yaparak merkeze geldi. Otobüste çocuklarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, çocuklara hayvan sevgisinden, korunmasından bahsetti. Merkezi çocuklarla birlikte gezen Başkan Başdeğirmen, çocukların isteği üzerine onlarla bol bol fotoğraf çekildi.

Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Belediye Başkanı Şükrü Başderğimen, çocuklara ‘Hayvanları seviyor musunuz? Aç olduğunda yiyecek veriyor musunuz?' diye sorarken çocuklar da hep bir ağızdan ‘evet' diyerek cevap verdi. Başkan Başdeğirmen çocuklara ‘iyi eğlenceler' dileklerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resim çalışmalarını izledi, müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği eserleri çocuklar ile birlikte dinledi. Başkan Başdeğirmen ayrıca hayvanları severek köpekleri mama ile besledi, gökyüzüne güvercin saldı.

Hayvanların Allah'ın bir hediyesi, emaneti olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizlerde hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmak için kanunun, hukukun gerektirdiği şartlarda ne gerekiyorsa yaparak faydalı olmaya çalışıyoruz. Hayvanların gerekli, bakımları, aşıları, kontrolleri yapılıyor, ayrıca yaralı olan hayvanlarımızın burada hastane kurulup içerisinde ameliyatları yapılabiliyor. Kısırlaştırmaları gerçekleştiriliyor. Hayvanlar için burada en güzel şekilde çalışmalar yapılıyor” dedi.

Bugün merkezin bir başka güzel olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Bugün burada bin 600 öğrencimizi ağırladık ve hayvanlarla tanıştırdık. Çocuklarımızın hayvanlara bakışlarını, sevgilerini gördük. Çocuklarımızı bizim bu yaşlarda eğitmemiz gerekiyor. Hayvanlara karşı ilgi ve alakalarını arttırmamız gerekiyor ki, çocuklarımız dışarıda da kedi, köpek gördüğünde korkmadan onlara yaklaşabilsinler. Onların ihtiyaçları olduğunda su, yiyecek verebilsinler. Bu bilinçlendirme çok önemli. Ailelerimiz bunu önemsiyorlarsa çocuklarını mutlaka buraya getirsinler” çağrısında bulundu.

Merkezi biraz daha büyütme kararı aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Daha farklı etkinliklerle çok insanımızı buraya çekerek buranın daha etkin hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Türkiye'de ilkler arasında yer alacak okullara köpek sahiplendirmesi yapacaklarını ve bununla ilgili olarak talepleri aldıklarını da belirten Başdeğirmen, “Kendi istekleriyle ilimizdeki 4 okulumuz bizlerden köpek talep ettiler. Köpekleri teslim ediyoruz, artık okulda kulübesini yapacağız, bir köpek olacak. Böylelikle çocukların da köpeklerle ilgilenmelerini sağlayacağız. Bu da çocuklarımızın bilinçlenmesi ile ilgili bir eğitimdir. Dileğimiz diğer okullarımızın da bu talepte bulunmaları ve böylece çocuklarımıza kedi, köpekle birlikte hayvan sevgisini daha da ileri boyutta aşılayabilmek. Bu etkinliğimize katılan öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ailelerine, etkinliğe destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Barınakta çalışan personelin 24 saat esasına göre büyük bir özveri içerisinde olduğunu belirten Başdeğirmen, “Personelimiz 24 saat buradan ayrılmıyor. Kedi ve köpeklerin ilaçları, bakımları, beslenmeleri, aşı, tedavileriyle alakalı her türlü güzelliği yapıyorlar. Personelimize bu gösterdiği özveriden dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Programa eşlik eden ve Isparta Belediyesinin, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyleyen Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) Başkanı Aynur Gül Asem'de, merkezin çok daha kullanışlı ve elverişli bir hale geldiğini söyledi. Asem, “Bundan dolayı hayvan severler olarak daha huzurlu ve mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Öğretmen ve idareciler de, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacında olduklarını belirttiler. Öğretmenler, “Amacımız hayvan sevgisini çocuklarımıza yaşatmak, tattırmak. Belediye başkanımızın şahsında, emeği geçen veterinerlerimize ve tüm personele teşekkür ederiz. Hayvanlara bakmak, takip etmek, ilgilenmek bizim insanlık görevimiz. Bu duygularla bize gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundular.