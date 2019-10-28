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Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor

Isparta Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fener Alayı düzenliyor.

29 Ekim Salı günü saat 20.00'da belediye önünden başlayacak olan Fener Alayı, Türk Bayrakları ve meşalelerle, mehteran eşliğinde Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Meydanı'ndan 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında (Valilik önü) son bulacak. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi de yer alacak.


Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılını coşku ile kutladıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye önünden saat 20.00'da başlayacak olan Fener Alayına tüm vatandaşları davet etti. Başkan Başdeğirmen, “Cumhuriyetimizin yeni yaşını, büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimi Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya ve fener alayına katılmaya davet ediyorum” dedi.

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