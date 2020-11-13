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Isparta Belediyesi HES kodu destek noktası açtı

Isparta Belediyesi, vatandaşların HES kodu uygulamasında sorun yaşamaması için kent merkezinde destek noktası açtı.


Isparta Belediyesi, tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu soruluyor olmasından dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için HES kodu destek noktası oluşturdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Kaymakkapı Meydanı Belediye İş Hanı önünde oluşturulan HES Kodu Destek Noktasında, belediye personeli tarafından HES kodu bulunmayan vatandaşların, kodu alabilmeleri için destek sunuluyor.


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince, şehirde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları binalarına ve AVM'lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde, HES kodu sorgulaması yapılması kararı alınmıştı.

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