Isparta Belediyesi iki gün boyunca mezbahada 300 kurban kesimi yapacak

Kesim için sıra bekleyen vatandaşlara Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan bekleme alanında çay, simit, zeytin, peynir gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu. .

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Mezbahada bu yılda İslami şartlara uygun hijyenik ortamlarda vatandaşlara kurban kesim hizmeti veriliyor. Sabah saatlerinden itibaren mezbahaya gelen vatandaşlar, kendilerine verilen sıra numarasına göre kurbanlıklarını kestirdiler. Sıra bekleyen vatandaşlar için Isparta Belediyesi tarafından bahçede bekleme alanı oluşturuldu. Burada vatandaşlara çay, simit, zeytin, peynir gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de mezbahada kesim için sıra bekleyen vatandaşları ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, hayırlı bayramlar dileklerini iletti, onlarla sohbet etti.

Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Çankar, Kurban Bayramı dolayısıyla Mezbahadaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çankar, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in talimatları çerçevesinde Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarımızda yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Mezbahamızda yeni düzenlemeler yaptık. Kurban Bayramına hazır hale getirdik. Mezbahamızda bu yıl bayramın birinci gününde 200 büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştiriyoruz. İkinci gününde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan kesimlerini yapacağız. Bu yıl toplam 300 kurbanlığı keseceğiz. Kurban kesimi için gelen vatandaşlarımıza bekleme alanında ikramlarımız oluyor. Vatandaşlarımızın kurban kesimlerini gerçekleştirerek, kendilerine teslim ediyoruz” dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Mezbahada kurbanlarını kestiren ve kesim için sıra bekleyen vatandaşlar, aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Kurban kesimi için sıramızı bekliyoruz. Her şeyden memnunuz. Gayet güzel bir ortam var. Belediye insana hizmet için vardır. Bu hizmeti de alıyoruz. Temiz, dini vecibelere uygun şekilde kesimler yapılıyor. Belediyemizden çok memnunuz. Yeşil alanda kurban kesimi için bekliyoruz. İkramlardan yararlanıyoruz. Her türlü hizmet ayağımıza kadar geliyor. Belediye Başkanımızdan memnunuz. Allah uzun ömür versin. Teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundular.