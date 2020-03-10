Isparta Belediyesi Kitap Fuarını 295 bin kitapsever ziyaret etti

Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açacak' temasıyla, Milli Mücadele Kahramanı merhum Hafız İbrahim Demiralay'ın anısına düzenlenen 4. Kitap Fuarını 295 bin kitapsever ziyaret etti.

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü ‘Kitaplar Gül Açacak' temasıyla, Milli Mücadele Kahramanı, Isparta'nın ilk mebusu ve 6 dönem Isparta Milletvekilliğine seçilen merhum Hafız İbrahim Demiralay'ın anısına düzenlenen ve 311 yayınevi, 32'si yerel toplam 192 yazarın katıldığı Kitap Fuarını 295 bin kitapsever ziyaret etti. Cehaletin okuyarak aşılabileceğini bunun için de kitabın daha çok vatandaşa ulaşması gerektiğinden bahseden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bunun için düzenlenen Kitap Fuarının önemine değindi.

Başkan Başdeğirmen, “Milli Mücadele Kahramanı, Isparta'nın ilk mebusu ve 6 dönem Isparta Milletvekilliğine seçilen merhum Hafız İbrahim Demiralay'ın anısına düzenlediğimiz fuarda ‘Kitaplar Gül Açacak' dedik, açtı. Bunu gördük. Belediye olarak bastırdığımız Hafız İbrahim Demiralay kitabını da ücretsiz olarak dağıttık. Bu yıl Hafız İbrahim Demiralay anısına düzenlediğimiz fuarı gelecek yıl başka bir Isparta halk kahramanı, büyüklerimiz, şehrimize hizmet edenlerin adına düzenleyeceğiz. Geçmişini unutan geleceğini bilemez. Çıktığımız yolda 300 bin kitapseverle buluşacağız hedefi koyduk, 295 bin kitapsever fuarımızı ziyaret etti. 243 bin nüfuslu bir ilde bu kadar kitapseveri misafir etmek kolay bir şey değildi. Çok şükür başardık. 80 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisi olan bir iliz. Bunun 56 bin öğrencisini kitap fuarını ziyaret etmesini sağladık. Halk otobüslerimiz vatandaşlarımızı taşıdılar. En uzak köylerimizden öğrencilerimiz geldi. Kitap fuarına çok önem verdik, 75 günlük bir çalışma yapıldı. Sayın Valimiz öğrencilerimizin taşınması noktasındaki müsaadelerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz herkes bu işin içerisinde mücadele verdi” dedi.

Yine uzaktan gelen öğrencilere yemek ikram edildiğini ve sinema seyrettirdiğini, bir firmanın 50 bin adet kumbara dağıtıldığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Fuarda 25 bin adet ücretsiz kitap dağıttık. Çocuklarımız bu kitaplardan istifade ettiler, gelecek seneye bu kitap sayısını daha da arttıracağız. Her çocuk en az üç dört kitap alarak fuardan çıktı. Fuar çıkışına ‘Köy Okullarına Kitap Bağışı' kutusu yerleştirdik. Çok sayıda vatandaşımız kitap bıraktı. Bu kitaplarla da köy okullarımıza kütüphane kuracağız. Binlerce kitap bağışlandı, en az üç kütüphane oluşturup okumalarına katkı sağlayacağız. Yine bu kitapların hammaddesinin ağaç olduğundan hareketle yeniden ağaç yetiştirilmesi için ‘kitabını göster fidanını al' kampanyası düzenleyerek en az iki adet fidan verdik. Çocuklarımız evlerine kitaplarıyla birlikte fidanları götürdü. Binlerce fidan dikilmiş olacak. Tükettiğimiz gibi yerine koymamız gerektiğini de bilmemiz lazım. burada yaptığımız çalışma budur. Bütün insanlarımıza faydalı olduğumuz inancındayız” şeklinde konuştu.