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Isparta Belediyesi müzeye ek bina ve fuar merkezine tünel geçit yapıyor

Isparta Belediyesi tarafından geçen dönem başlanan ve yarım kalan Prof.

Dr. Turan Yazgan Halı-Kilim ve Sergi Salonu ek inşaatının yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde vermiş olduğu ‘hiçbir yatırım yarım kalmayacak, devam eden yatırımları tamamlayacağız' sözü yerine geliyor.


Gökçay Kavşağında bulunan Halı Kilim Müzesi ek inşaatı yapım işi mart ayında ihaleye çıkmış ve ihaleyi alan firma tesisi bitirmek için yoğun bir çalışma içerisine girmişti.


3200 metrekare ve 5 bloktan oluşan inşaat alanının mevcut projesinde revizyona gidilmiş ve firma tarafından proje kapsamında çalışmalara başlanmıştı.


Çalışmalarda büyük bir yol alınırken, inşaatta son olarak pencerelerin takılması, zemin döşemelerinin yapılması işlemleri gerçekleştiriliyor.


Gökkubbe ile otopark arasına 70 metrelik tünel geçit


Diğer taraftan yine önceki dönemde yapılan Gökkubbe Fuar Merkezi ile otopark arasında da geçiş koridoru oluşturuluyor.


Daha önce her iki tesis birbirinden bağımsız olarak kullanılırken, yapılan tünel ile otopark altında bulunan mescit, toplantı salonu ve diğer sosyal alanlar ile lavabolarda, hiç tesis dışına çıkmadan Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi ile oluşturulan 70 metrelik tünelle birbirine bağlanmış olacak.


Her iki yapı arasında tünel geçit betonları dökülürken, binaların birbiri ile bağlantısı sağlanmış oldu. Tünel içerisindeki aydınlatma ve diğer işlemlerde tamamlandıktan sona tünel kullanıma sunulmuş olacak.

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