Isparta Belediyesi OSB'yi asfaltladı

Bu kapsamda Isparta Belediyesi ile Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi arasında yapılan protokolle, organize sanayi bölgesinin caddelerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede 78 bin metrekarelik bir alanda asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor, çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarla, Isparta ekonomisinin can damarlarından birisi, mihenk taşı olarak görülen Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi caddelerinde gerçekleşen asfalt ile yeni yüzüne kavuştu.

Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, Isparta'nın en güçlü sanayilerinden birisi olduklarını dile getirirken, bölgelerine getirilen hizmetten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek, bu hizmetlerin getirilmesini sağlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Karabulut yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, Isparta'mızın en güçlü sanayilerinden birisi olup, yıllardır hizmet sektöründe tam hizmet alamamış iken seçimlerin ardından gündeme gelen asfalt konusunu Başkanımıza aktardık. Bunun ardından ciddi bir ön çalışma yapıp, çok güzel bir asfaltlama çalışması için girişimlere başladık. Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi bizlere bu çalışmalarda yardımcı olacaklarını beyan ettiler ve çalışma başladı. Başkanımıza bundan sonra da yapacağı tüm hayırlı işlerde hem destek olup hem kendi iş ve işçimize böyle bir hizmeti sunduğundan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımıza, ekibine ve tüm siyasi erkine çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum”.