Isparta Belediyesi parklar ücretsiz internet kuruyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, üniversite öğrencilerinin şehre ulaşımları noktasında 2 adet daha körüklü otobüsün devreye girdiğini söyledi. Günaydın, şehirdeki iki parkta internete ulaşım kolaylığı sağlandığını ve bunun şehir geneline yayılacağı müjdesini de verdi.

Günaydın, “Kalabalık içerisinde yolculuk etmenize gönlümüz razı değildi. Bugün bu sorunu da çözdüğümüze inanıyorum. İki körüklü otobüsümüz daha SDÜ, şehir merkezi arasında hizmete başladı. Araç sorunu olmayacak. Sizlere önem veriyoruz, sizler bizlerin geleceğimizsiniz. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Türkiye'nin her tarafından buraya geldiniz SDÜ'yü tercih ettiniz okuyorsunuz, yani bir yanda da şehrimizi tercih ettiniz. Bu tercihinize karşılık bizde Isparta Belediyesi olarak sizlere hizmet etmemiz gerekiyor. Hizmetlerimiz sürecek. Şehrimizde Modernevler Mahallesi Parkımız ile Şehitler Parkımızda internet kolaylığı sağlıyoruz. Buralarda internete bağlanabileceksiniz. Bu uygulama tutar, kullanır, hoşunuza giderse bunu il geneline yayacağız. Isparta'da 136 parkımızın hemen hepsine koyacağız, bu da kapıdan çıktığınızda şehirde her noktada internete erişebileceksiniz” dedi.