Isparta Belediyesi personelinden kan bağışı

Isparta Belediyesinde Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağış kampanyası düzenlendi.

Isparta Belediyesi tarafından kan bağışı kampanyası belediye hizmet binası girişinde saat 09.30'da başladı. Gün boyu devam eden kan bağışı kampanyasında onlarca belediye personeli bağışta bulunurken, sağlıklı her insanın kan vermesi gerektiğine ve verilen her bir ünite kanın bir gün verene de lazım olabileceğine dikkat çekildi. Bu arada belediye giriş katındaki kan bağış merkezini, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da ziyaret etti. Günaydın burada Kızılay Kan Merkezi görevlileri ile bir süre sohbet etti.

Son dönemde artan kan ihtiyacı ile ilgili Isparta Belediyesi olarak kendilerinin de bir kampanya başlattıklarını dile getiren Belediye Sağlık İşleri Müdürü Oğuz Başaran, “Kızılay'ımızdan da böyle bir teklif geldi, bizde üzerimize düşen ne varsa Isparta Belediyesi olarak yerine getireceğimizi ifade ettik. Kan bağışı noktasında belediye personelimizden ciddi bir katılım oldu. Öncelikle personelimizi daha sonra da vatandaşlarımızı artan kan ihtiyacı noktasında gerekli hassasiyeti gösterip, bir gün kendilerine de ihtiyaç olabileceğini düşünerek kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Kızılay'dan teşekkür

Isparta Kızılay Kan Merkezi Doktorlarından Mehmet Köse de, “Bugünkü çalışmamızı Isparta Belediyesi hizmet binasında gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanımızın ve müdürümüzün ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kış aylarında Türkiye genelinde kan bağışı noktasında bir düşüş oluyor. Bu anlamda Isparta Belediyemizin, Kızılay şubemize yapmış olduğu daveti bugün gerçekleştiriyoruz. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.