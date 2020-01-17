Isparta Belediyesi sağlığa yönelik eğitim seminerlerini mahallelere taşıdı

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Gülcü Mahallesinde mahalle sakinlerine yönelik ‘Stresle Başa Çıkma Yolları', ‘Öfke Kontrolü' ve ‘Kilo Yönetimi, Obezite' konusunda seminer verildi.

Gülcü Mahallesi ve Sidre Mahallesi sakinlerine yönelik ortak verilen eğitimlerde Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz vatandaşlara stresle başa çıkma yolları ve öfke kontrolü ile ilgili bilgiler verdi. Psikolog Deniz, stres ve stresin türleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Deniz, pozitif stresin insanın heyecanını arttırdığını, hedefine kilitlenmesini sağladığını kaydederken, “Negatif stres bireyin kaynaklarını ve baş etme yeteneklerini tüketen duygu” dedi.

Stresin fiziksel, psikolojik ve davranışsal sonuçlarının olduğunu aktaran Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, streste başa çıkma yolları hakkında da katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi. Stresle başa çıkma yolları arasında zaman yönetimi, spor, egzersiz ve hobilerin önemine dikkat çeken Deniz, insanları olumlu düşünmeye davet etti. Deniz, “Olaylar karşısında olumlu düşündüğümüzde, vücudumuzdaki serotonin ve endorfin hormonların seviyesi artar. Bunlar mutluluk seviyemizin artmasını sağlayan hormonlardır. Karar mekanizmamızda daha akla yatkın, pozitif çözüm odaklı fikirler üretmemizi sağlar” şeklinde konuştu.

Öfke kontrolüne ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, “Bazı olaylar karşısında öfkenizin kontrolünüzün dışına çıktığını düşünüyorsanız, günlük işlerinizi yapmanıza engel oluyorsa, bir uzmanın danışmanlığından faydalanabilirsiniz” dedi.

Kıskançlık, üzüntü, merak, yalnızlık, itilmişlik, kaygı, hayal kırıklığı, haksızlık ve anlaşılamamak gibi konuların öfkenin ortaya çıkmasına yol açan duygulardan olduğunu kaydeden Deniz, öfkenin nasıl kontrol edilebileceğine ilişkin bilgiler verdi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Diyetisyeni Tansu Duran da, kilo yönetimi ve obezite hakkında katılımcıları aydınlattı. Obezitenin sadece irade eksikliği ve oburluktan ibaret olmayan, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğuna işaret eden Tansu Duran, “Vücudumuzda normalden fazla yağ birikimi ile oluşan obezite genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen ciddi ve kronik bir hastalıktır. Çok sayıda faktöre bağlı olan obezite, tıbbi tedavi gerektirmektedir. Ayaküstü fast-food hızlı yenen sağlıksız besinler rafine karbonhidratlardan zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı, enerji, yoğun beslenme tarzı obeziyete yol açan en önemli faktördendir” görüşlerinde bulundu.

Mahallelerinde böyle bir seminerin düzenlenmesinden dolayı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey ve Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu bu tip etkinliklerin devam etmesi taleplerini ilettiler.

Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, “Sayın başkanımıza hizmeti halkımızın ayağına getirdiği için şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim. Bu tip eğitim seminerleri oldukça faydalı oluyor” dedi.

Her aile, her vatandaş için gerekli bir seminerin mahallelerinde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, “Çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Halkımız aydınlandı, bundan dolayı da başkanımıza böyle bir imkanı mahalle sakinlerimize sağladığı için teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.