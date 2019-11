Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan çocuklara Neşeli Orman Müzikali

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Belediye Şehir Tiyatrosu, belli periyotlarla hazırlayacağı diğer oyunlarıyla perdelerini Ispartalı vatandaşlara açmaya devam edecek.

Bu kapsamda, Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk oyununu çocuklara yönelik gerçekleştirdi. Kültür Sinemasında ilki 19 Kasım Salı günü sahnelenen Neşeli Orman Müzikali adlı oyun Çarşamba ve Perşembe günü de perdelerini çocuklar için açacak. Saat 15.00'te Belediye Kültür Sineması'nda gösterimi gerçekleştirilen Neşeli Orman Müzikalinde çocuklar neşeli bir gün geçirdi. Salonun tıklım tıklım dolduğu oyun Uğur Akar tarafından yazılırken, oyun bir ormanda Arı, Ayı, Zürafa, Tavşan ve Köpek'in doğruluk üzerine kurulan arkadaşlıklarını anlatıyor.

Arı Zizi, Ayı Bobi, Köpek Kuki ile Tavşan ve Zürafa her gün birlikte ormanda güzel bir gün geçirmektedir. Arı Zizi arkadaşlarına ikram etmek için bal üretmiştir ancak uyuyakaldığı bir anda Ayı Bobi kendini tutamayıp balın hepsini yemiştir. İzin almadan yenmiş olan bal, Ayı Bobi'nin başını çok ağrıtacaktır. Çünkü çok iyi dost olan Arı, Ayı, Köpek, Tavşan ve Zürafa bir araya gelmiş ve balı kimin yediğini tartışmaktadırlar. Sonunda Ayı Bobi'nin doğruyu söylemediği ve balı yediğini anlayan diğer arkadaşlar, ormanda Bobi ile arkadaşlıklarını kesmişlerdir. Yaptığından üzülen ve doğru söylemenin önemini anlayan Bobi arkadaşlarından özür dilemeye karar verir ve her bir arkadaşı için ayrı ayrı hediyeler almıştır. Ancak Bobi bu seferde her verdiği hediyeyle birlikte yaptığı sakarlıkları kendi başına bir kez daha iş açmıştır. Bobi ormandan ayrılmaya karar vermiştir, bu durum karşısında ne olursa olsun yine de dostlukların kalıcı olduğunu düşünen Arı, Köpek, Tavşan ve Zürafa, Bobi'yi affetmeye karar verirler. Ormandan ayrılacakken, arkadaşları hatasını anlayan Bobi'yi “Bir daha arkadaşlarını üzme, her zaman doğruyu söyle, doğrunun yanında ol” diyerek affetmişler ve yine dostluklarını sürdürmeye karar vermişlerdir.

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ortaya konan Neşeli Orman Müzikali adlı tiyatro oyunu 20 Kasım ve 21 Kasım 2019 tarihlerinde de saat 15.00'te çocuklara yönelik oyununu Kültür Sinemasında ücretsiz olarak sergilemeye devam edecek.