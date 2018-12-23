Isparta Belediyesi ‘Sende Oku' Projesi başlattı

Isparta Belediyesi bünyesinde hizmet veren Oğuzata Eğitim Kursları, okumayı teşvik etmek için ‘Sende Oku Projesi' başlatırken, bünyesinde ücretsiz kurs verdiği ve sınavlara hazırladığı 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine okuma kitabı hediye etti.

Isparta Belediyesinin Halı Sarayında bulunan Oğuzata Eğitim Kurslarında ‘Sende Oku Projesi' kapsamındaki kitap dağıtımı programı düzenlendi. Türkiye'de millet olarak okuma alışkanlığının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu yüzden böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca binlerce kitap okuduğuna değinen Günaydın şöyle konuştu:

“Bununla birlikte harpler yapmış, ülke gezilerine çıkmıştır. Okuma yönünden, vizyon yönünden bilgi sahibi olma yönünden Atatürk'ü örnek alın. Bugün burada dağıttığımız okuma kitapları sembolik ama önemi büyük. Oğuzata'ya ayak basmış çocuklarımızda okuma alışkanlığının en üst noktada olmasını istiyoruz. Okuma alışkanlığınız olduğunda sizlerin bakışı, vizyonu değişecektir. Sizlerden kaliteli, önde gelen üniversiteleri kazanmanızı istiyorum. Buna odaklı çalışın. Onun için bu seferberliği başlattık. Bizleri mahcup etmeyin, arkanızda ben varım. İşte Oğuzata bu. Sevgili gençler her şeyi denge içerisinde yapın. Oyununuzu da oynayın. Akşama kadar televizyon, bilgisayar başında vakit harcamayın. Kendinize programlı bir hayat kurun. Başaracağınızı biliyorum, boş vakitlerinizde kitap okuyun. Üretken bir belediyeyiz. Oğuzata ile de eğitim veriyoruz. Kitaplarınızı bitirin, ardından kitap almak istiyorsanız hocalarınız burada, onlar size okuma kitapları verecek.”

Konuşmaların ardından 7, 8, 11 ve 12. sınıflarda bulunan ve sınavlara hazırlanan öğrencilere protokol tarafından roman ve hikayelerden oluşan okuma kitapları dağıtıldı.