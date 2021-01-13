Isparta Belediyesi sokaklara kilit parke taşı döşüyor

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ayazmana Mahallesi'nde deforme olmuş yollarda yenileme çalışması başlattı.

Ayazmana Mahallesinin özellikle eski yerleşim yerlerinin bulunduğu ve yaklaşık 25 yıl önce dökülen ve deformeye uğrayan asfalt Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı. Gelecekte kentsel dönüşüme elverişli konumda bulunan ve şu anda eski evlerin de yer aldığı 7 sokağa, kilit parke taşı döşeniyor.

10 bin metrekarelik alanda başlatılan çalışmalarda asfalt kaldırılırken, stabilize çalışması gerçekleştirildi. Ardından ekipler tarafından 7 sokakta kilit parke taşı döşemesine başlandı.

Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, yapılan çalışmalardan dolayı şahsı ve mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Kocaer, “Mahallemizde bugün güzel bir gün yaşıyoruz. Bu bölgemiz kentsel dönüşüme açık bir bölge. Asfalt yerine kilit parke taşı döşenmesini tercih ettik. 7 sokağımıza kilit parke taşı döşeniyor. Mahalle sakinlerimizde yapılan çalışmalardan çok memnuniyet duyuyor. Sokaklarımız kilit parke döşenmesiyle nostaljik oluyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ve ekibine mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.