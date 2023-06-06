Isparta Belediyesi tarafından evinin çatısı yenilenen kadın: "Belediyemiz kimsesizlerin kimsesi"

Isparta Belediyesi engelli kızıyla yaşayan Keziban Eryılmaz'ın talebi üzerine evlerinin kötü durumda olan çatısını yeniledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Eryılmaz, “Böyle bir belediye her yerde bulunmaz. Bir telefonla gelip, talep edileni yerine getirmek güzel bir olay. Belediyemiz kimsesizlerin kimsesi” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli vatandaşlardan gelen talepleri geri çevirmiyor, onların hayatlarını kolaylaştıran adımlarla ilgili gerekli talimatları veriyor. Bugüne kadar çok sayıda engelli vatandaşa yeni ev yapılırken, evlerinin içerisinde hayatlarını daha kolay sürdürmeleri için gerekli tadilat çalışmaları gerçekleştirildi. Talepler doğrultusunda Isparta Belediyesi tarafından engelli vatandaşların talepleri yerine getirilmeye devam ediliyor.

Davraz Mahallesi 3946 Sokak'ta engelli kızıyla yaşayan Keziban Eryılmaz, evinin çatısının eski ve kötü durumda olması dolayısıyla yenilenmesi konusunda belediyeye talepte bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda evin çatısının kiremitleri değiştirilerek tadilattan geçirildi. Evinin çatısının yenilenmesinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden Eryılmaz, Isparta Belediyesi'nin bir telefonla gelip, gerekli çalışmaları yaptığını söyledi. Eryılmaz, “Belediyemizden Allah razı olsun. Engelli komşularımızın evlerini de yaptılar. Böyle belediye her yerde bulunmaz. Bir telefonla gelip, talep edileni yerine getirmek güzel bir olay. Belediyemiz kimsesizlerin kimsesi. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.