Isparta Belediyesi tüm imkanlarıyla Çandır'da

Isparta Belediyesi, Sütçüler İlçesi Çandır Yazılı Kanyon Bölgesinde 2 Ağustos'ta başlayan orman yangınıyla birlikte bölgenin yardımına koştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın bölgesinde can siperhane çalışan personelini yalnız bırakmazken, bölge halkının da taleplerini yerine getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde çıkan yangınla birlikte, Isparta Belediyesi bölgeye itfaiye, arasöz, iş makinesi ve 200'ün üzerinde personel göndererek söndürme çalışmalarına katılıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgeye gitti ve çalışmaları yakından takip ediyor. Bölge halkı ile de yakından ilgilenen, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, bölge halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Allah tüm ekiplerin kuvvetini artırsın”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, yangın bölgesinde evi zarar gören vatandaşları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Vatandaşlar, “Allah devletimize, milletimize cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Allah çalışan tüm ekiplerin kuvvetini artırsın. En büyük sevincimiz can kaybı yaşanmaması. Bir vatandaş olarak canımızla, malımızla sizin yanınızdayız, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bu birlik beraberlik oldukça bize bir şey olmaz, devletimiz daha güzelini yapar. Cumhurbaşkanımız söz verdi, sözü bizim için senet yerine geçer. Başkanım sizlerden de çok memnunuz Allah razı olsun. Dualarımızla sizin yanınızdayız” derken, yangınlara anında müdahale edildiğini ve daha büyük felaketlere yol açılmadan önlendiğini söylediler.

“Çok şükür can kaybı yaşanmadı”

Başkan Başdeğirmen de çok büyük ve zorlu bir arazide, rüzgâra karşın böylesi bir yangını durdurabilmenin kolay olmadığını ancak bunun devletin tüm imkanlarının seferber edilerek, yangının kontrol altında olduğunu belirtti. Başdeğirmen, “Çok şükür can kaybı olmadı. Yıkılan, yanan yerler yeniden yapılır. Devletimiz her zaman bizim yanımızda. Yanan evlerin yerine yenileri yapılacaktır, yanan ağaçların yerine en kısa zamanda yenileri dikilecektir. Buraları tekrar en kısa sürede yeşil olarak göreceğiz. Her türlü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız öncelikle insan diyor. Bizlerde sizin her zaman yanınızdayız.” dedi.

“2 saatte 2 tır yardım malzemesi yola çıkarıldı”

Yangın başlangıcından buyana devletin tüm kademesinin bölgede olduğunu aktaran Başdeğirmen, emeği geçen tüm kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. Isparta Belediyesi olarak bölgede yaptıkları çalışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Başdeğirmen, yangının çıkmasıyla birlikte bölgeye vatandaşların destekleriyle iki tır su, gıda, eldiven, kürek, tırmık, sağlık malzemelerinin iki saat içerisinde bölgeye sevk edildiğini aktardı. Başdeğirmen, bölgede elektrik kesintisinden dolayı iletişimin sürekliliği için yüzlerce powerbank sevk edildiğini ayrıca jeneratör ile çalışacak mobil telefon şarj doldurma makinesi temin edildiğini aktarırken, “Buraya gönderilen her türlü malzeme çok işe yaradı, bunları gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Veterinerler de sahada”

Tüm bu olumsuzluklarla mücadele ederken, bazı güzelliklerin de yaşandığını aktaran Başkan Başdeğirmen, belediyenin veteriner işleri müdürlüğünün yangının çıktığı ilk andan itibaren tüm ekipleriyle sahada çalıştığını kaydetti. “Isparta'nın misafir odasını daha güzel hale getireceğiz”

“Isparta olarak misafir odamızdı”

Yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, yangının kontrol altında olduğunu bu mücadelenin tamamen sönene kadar devam edeceğini söyledi. Milletvekili Özel, “Yangın çok hızla ilerledi. Çandır köyünde Isparta Belediyemizin, diğer tüm belediyelerimizin ve ekiplerimizin katkılarıyla evler kurtarıldı, çok büyük bir mücadele verildi. Çandır'ın diğer bölgelerinde de ekipler bütün gayretleriyle mücadele etti. Ciğerimiz yandı. Burası bizim Isparta olarak misafir odamızdı. Yurt içi, yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırladığımız, doğal güzellikleriyle harika bir yer. Burayı eskisinden daha güzel hale getirebilmek için devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek Çandır'ımızı, gözbebeğimiz, misafir odamız olan bu yeri daha güzel bir noktaya getirmek için elbirliği ile çalışacağız” dedi.