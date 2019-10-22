Isparta Belediyesi, üniversite kampüslerini asfaltladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Eğitim bizim için en öncelikli konulardan birisidir" dedi.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından SDÜ ve ISUBÜ doğu ve batı kampüsleri içerisinde yer alan yaklaşık 4 kilometrelik yolda SDÜ ile yapılan protokol kapsamında asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda bir yandan şehir merkezinde altyapı ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürerken, diğer taraftan da belediye ve kurumlar arasında yapılan protokoller kapsamında bu bölgelere de hizmetler gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin arka tarafında bulunan yol ile yine doğu ve batı kampüslerinde bulunan ve asfalt ihtiyacı olan noktalar yapılan protokol kapsamında bitirildi.

Başdeğirmen: “Eğitim bizim için en öncelikli konulardan birisidir”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurumlarla her zaman iç içe olduklarını ve ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını söyledi. Bu kapsamda daha önce OSB'de 78 bin metrekarelik alanda asfalt çalışmalarının yapıldığını, okul bahçelerinin asfaltlandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, son olarak da yine karşılıklı işbirliği ve diyalog kapsamında SDÜ ile yapılan protokolle doğu ve batı kampüslerinin asfalt çalışmalarının bitirildiğini söyledi.

SDÜ ve ISUBÜ'nün şehrin bilim yuvası olduğunu ve şehir dışından gelen on binlerce öğrencinin doğu ve batı kampüslerinde öğrenim gördüğünü aktaran Başkan Başdeğirmen, “Yaptığımız çalışmaların geleceğimiz olan gençlerimize, onları yetiştiren akademisyenlerimize ve idari personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Bu kapsamda SDÜ'müz ile yaptığımız protokolle, işbirliği içerisinde üniversitelerimizin kampüslerinin asfalt çalışmalarını bitirdik. Yine bu kapsamda Çünür Yenişehir bölgesinden Araştırma ve Uygulama Hastanesine arka bölümden ulaşan yolumuzun da asfaltını gerçekleştirdik. Böylelikle vatandaşlarımızın da hastaneye ulaşımlarında rahatlık sağlamış olduk” dedi.