Isparta Belediyesi, üretimi 2 katına çıkaracak

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretim kapasitesinin arttırılması için yeni makineler gelirken, montaj çalışmalarında sona gelindi. Mevcut fabrika ve makinelerde de bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde kurulan ikinci ek üretim hattıyla kilit, bordür ve begonit taş üretimi 2 katına çıkarılacak. İhtiyaç olan beton santrali kurulumu için de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fabrikada ikinci ek üretim hattıyla kilit, bordür ve begonit taş üretim tesisi ile ilgili bilgiler aldı, beton santralinin kurulacağı alanı inceledi. Tesislerde önceki makinenin bakımının da büyük oranda tamamlandığı dile getirilirken, yeni üretim hattının kurulumunda da sona gelindiği aktarıldı. Yeni yapım alanlarıyla birlikte tesislerin 1.500 metrekare daha büyüyeceği belirtilirken, 20 yıldır hiç bakımı yapılmayan Doğal Taş Fabrikasında da gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Üretim alanının yeni yapılacak tesis alanlarıyla ve üretim kapasitesiyle iki katına çıkacağını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Beton santrali ile birlikte taş üretim makinesi sayımızı 2'ye çıkarıyoruz. Mevcut üretim kapasitemiz de iki misline çıkmış olacak. Tesislerimizin eski halini gördüğümüzde çok kullanışlı değildi. Şu andaki çalışmalarla güzel bir alan oluşturuluyor, emeği geçen arkadaşlarımızın ellerine sağlık. 45 gün sonra tesislerimiz tamamlanacak ve yeni üretimlerimiz başlayacak” dedi.