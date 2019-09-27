Isparta Belediyesi ‘Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü' imzalandı

Isparta'da bulunan tüm okullardaki öğretmen ve öğrencilerin sıfır atık, su tasarrufu ve benzeri alanlarda uygulamalı çevre eğitimi almaları amacıyla Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında ‘Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü' imzalandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolüne, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak ve Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca imza attı.

Borca: “Ülkemiz için önemli bir vizyon projesi”

Protokol çerçevesinde sıfır atık, tasarruf bilincinin arttırılması planlanırken Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü İmza Törenine ev sahipliği yapan Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, “Başta Cumhurbaşkanlığımızın da önemsediği, ülkemiz için önemli bir vizyon projesi olan sıfır atık projesinde konunun tüm taraflarını bir araya getirerek, ilimizde iyi bir şekilde devam eden sıfır atık uygulamasını bir protokolle taçlandırmak için buradayız” dedi.

Sıfır atık, tasarruf bilincinin ve çöp terminolojisinden, atık terminolojisine geçildiği zihinsel dönüşüm bilincinin başlangıcında olunduğunu söyleyen Borca, “Katkılarından dolayı başkanımıza, rektörümüze, il milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Buradaki temel amacımız, ülkemizde zaten uygulanmaya başlanan sıfır atığın ilimizde de öncü bir uygulama açısından başarılı bir uygulamaya başlangıç etmesi açısından çok değerli. Olumlu, başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlandı, yönetmelikte belirli takvimler var. O takvimlerde belediyelerin, kurumların belgelendirilmesi söz konusu. Son noktaya kalmaktansa ön alıp hızlı yol kat edip, sıfır atığı ilimizde başarılı bir şekilde uygulayacağımızdan endişem yok. Hayırlı bir başlangıç için imzaları atacağız” dedi.

Başdeğirmen: “En iyiye ulaşacağımız inancındayım”

Şehrin en önemli konularından birisi olan çevre temizliği ve atıklarla alakalı karşılıklı işbirliği içerisinde yapılacak çalışmanın protokolünü imzalamak için bir araya geldiklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kentlerin en önemli sorunlarından birisi ve geleceğimizin en büyük sorunu çevredeki atıklar. Sıfır Atık Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği ve ülkemizin geleceği için çok mühim olan bir konu. Bizlerde bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu direktifi, devamında yapılması gereken çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmek için işbirliği halindeyiz. Dörtlü bir çalışma içerisinde bunun eğitimini vermek, 2023 yılına kadar bize verilen süre içerisinde en başarılı il olmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmak istiyoruz. Bunların en önemli ayaklarından birisi de belediyemizdir. Belediyemiz bu konuda en hassas görevi yapmak durumundadır. Eğitimler ve çevredeki gelişmelerle alakalı her türlü çalışmayı yapıp tüm kesimlere kadar bunun bilincini en üst seviyeye taşımak ve 2023 geldiğinde, bu uygulama başladığında da en başarılı illerden birisi olmak istiyoruz. En iyiye ulaşacağımız inancındayım. Hem şehrimize, hem ülkemize bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı bir süreçle amacımıza ulaşacağımız inancındayım” şeklinde konuştu.

Çarıkçı: “Çok değerli bir iş yapılacağına inanıyorum”

Sıfır atık ile çevre konusunun gelecek nesiller için çok önemli ve stratejik bir konu olduğuna değinen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da “Üniversite olarak topluma ve bölgeye hizmet misyonumuzun da çok önemli bir parçası. Çevre Mühendisliği Bölümü uzun yıllardan buyana atık yönetimi, sıfır atık, çevre kirliliği konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Bu protokolle üniversitenin, kamu ile belediye ile ortaklığı noktasında çok güzel bir adım atılmış oldu. Türkiye'de ilk örneklerinden bir tanesi. Çok değerli bir iş yapılacağına inanıyorum” görüşlerinde bulundu.

Çaylak: “Eğitimlerimiz ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek”

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak ise, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birinci sınıflardan başlayarak lise son sınıflara varıncaya kadar tüm okullarımızda eğitim öğretim yılı boyunca sıfır atıkla ilgili eğitimlerimiz ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek” ifadelerinde bulundu.