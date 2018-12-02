Isparta Belediyesi yarım bırakılan hatta el attı

Çünür Yenişehir'i kuran, altyapısını A'dan, Z'ye tamamlayan, asfaltı ve bisiklet yolları ile şehrin örnek yerleşim yerlerinden birisi haline getiren Isparta Belediyesi, şimdi de mahallede Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) müteahhidi tarafından alt köşede bırakılan ve takibi yapılmayan, halkı rahatsız eden, çiftçinin tarlasına su basan hattı kendi imkanlarıyla 1,5 kilometre ileriye taşıyor. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “SDÜ'nün, DSİ'nin yapması gereken zor bir işi şu anda biz yapıyoruz. Böyle bir duyarsızlık olmaması lazımdı. Belediye başkanı olarak bu bizi üzüyor, herkes vazifesini yapmalı. Herkesi de görevlerini yapmaya davet ediyorum. Birilerinin üzerine yıkılması yanlıştır. Vatandaş mağdur olduğu için biz yapıyoruz” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Yeni Çünür'de sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Günaydın incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “SDÜ'nün, DSİ'nin yapması gereken çok zor bir işi şu anda biz yapıyoruz. Yeni Çünür'e, üniversiteden getirilen geniş çaplı yağmur suyu hattı mahallenin köşesinde bırakılmış. Buradaki tüm tarlaları su basıyor, çiftçilerimiz büyük çapta mağdur. Bunu yapmaları lazım, yapmaları için de beklentiye girdik, yapmadılar. Hem çiftçilerimize, hem de hattın buraya getirilerek bir çukur haline gelmesi, sivrisinek ve zararlıların oluşması, bataklık haline dönüşmesi bu güzelim yapmış olduğumuz yeni Çünür'e de zarar veriyor. Üniversitenin müteahhidinin yapması gerekirken, bu hattı alıp gerektiği yere götürmesi lazımdı. En zararlı bir yerde bırakmış, vatandaşa hem sağlık, hem de diğer konularda zarar veriliyor. Yeni Çünür'de ciddi harcamalarla ortaya çıkardığımız güzel şehrimize de estetik bakımdan da zarar veriliyor, hem de bataklık çukur haline geldiği için tehlike oluşturuyor. Bu duyarsızlık ne? Üniversite yaptıysa, üniversitenin müteahhidi neden takip edilmedi? Gerekli yerde yapılmadı. Peki böyle bir hattı DSİ'de yapması lazım, neden bu yapılmıyor. Para yok, ihale yok demekle bu işler olmaz ki. Şehrimize büyük zararlar veriliyor. En sonunda bu büyük büzleri aldık, 1,5 kilometre ileriye derin bir kazıyla, güçlü bir araçla bunu belediyemiz yapıyor. Bunu hem yapmayanlar duysun, hem de yapanlar belli olsun, hem de halkımızla da paylaşalım istedik. Böyle hatalı iş yapılmaz, topluma zarar vermek en kötü olaylardan birisidir. Topluma zarar verdiniz. Ey üniversitenin müteahhidi, neden üniversitenin yapı dairesi bunu kontrol etmedi. Bu ovada bu çiftçilere, bu insanlara nasıl zarar veriyorsunuz. Sonunda artık bu insanlarımızın zararı, Yeni Çünür'deki halkımızın serzenişi, bu kadar işimizin arasında bizi bu işi yapmaya sevk etti. Büyük büzlerle suyu buradan alıyoruz ve götürüyoruz. Böyle bir duyarsızlık olmaması lazımdı. Belediye başkanı olarak bu bizi üzüyor. Belediye Başkanı olarak her şeyle ilgileniyoruz, elbette ilgileneceğiz, çünkü işin içinde halkımız var, milletimiz var. Biz halkın kölesiyiz elbette ama herkes te vazifesini yapmalı. Herkesi de görevlerini yapmaya davet ediyorum. Birilerinin üzerine yıkılması yanlıştır. Üzerine düşen vazifeler yapılmıyor, vatandaş mağdur olduğu için biz yapıyoruz. Çalışanlarımıza kolay gelsin diyorum, hem de memleketimize faydalı olmasını temenni ediyorum.”