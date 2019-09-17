Isparta Belediyesi, yenilemek üzere eski cami tuvaletini yıktı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehirdeki cami tuvaletlerinin yenileneceği ve 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceğine ilişkin seçim döneminde vermiş olduğu söz Ulu Cami tuvaletinin yenileme çalışmalarıyla başladı. Bu kapsamda yer kodunun altında kalan, kötü bir görünüme sahip bulunan Ulu Caminin bay-bayan tuvaletleri ile abdest alma yerleri yıkıldı. Bunun yerine günün şartlarına uygun, yol koduna sıfır, içerisinde bay-bayan tuvaletleri ile abdest alma yerleri, çocuk bakım odaları ve engelli tuvaletlerinin de yer alacağı yeni yerlerin yapımına başlanıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde başta Ulu Cami, Kavaklı Cami, İplikçi Cami ve Mimar Sinan Camilerin yenilenmesi sözünün ilk adımı Ulu Cami ile gerçekleşti. Mülkiyeti Isparta Belediyesine ait olan ancak sit alanında kalması dolayısıyla hazırlanan alternatifli projelerin onayının Koruma Kurulu'ndan çıkmasının ardından mevcut tuvalet ve eklentileri Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.

Mevcut durumunda bodrumda kalan tuvaletler yeni projede artık yol kodu hizasında bulunacak. Böylelikle özellikle yeni yapının engellilerin, yaşlıların ve bayanların daha rahat kullanabilmesi amaçlandı.

İlki Ulu Camiinden başlatılan ve modern mimari tarzında uygulanacak projenin ardından mülkiyeti vakıflara ait olan Kavaklı, İplikçi ve Mimar Sinan Camilerine geçilecek. Buradaki resmi prosedürler ise devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı değerlendirmede “Seçimler öncesinde halkımıza vermiş olduğumuz sözün birisini daha bugün başlatmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlkini Ulu Camiden başlattığımız çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmuş olacağız. Ulu Camimizin tuvaletleri, abdest alma bölümü, çocuk bakım ünitesi ve diğer bölümlerin işletmesini belediyemiz gerçekleştirecek ve halkımıza ücretsiz olarak en temiz bir şekilde hizmet verecek” dedi.