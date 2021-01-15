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Isparta Belediyesi'nde memurların sosyal denge tazminatı iyileştirildi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyede görev yapan memurların sosyal denge tazminatı ödemelerinde iyileştirmeye gitti.


Daha önce yüzde 55 oranında verilen sosyal denge tazminatı ile Kurban ve Ramazan Bayramlarında verilen ek ödemeler tek ödeme altında toplanarak, yeni yapılan ek sözleşme protokolüyle yüzde 75'e çıkarıldı.


Sözleşme protokolü Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) adına Isparta Şube Başkanı Ahmet Ateş tarafından imzalandı.


BEM-BİR-SEN Isparta Şube Başkanı Ahmet Ateş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in her zaman memurların arkasında olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyerek, “Sendikamız, üyelerimiz adına başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Memurlar adına iyi bir iyileştirme oldu” dedi.


Her zaman belediye çalışanlarının yanında olduklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “İmkânlarımızın üzerinde, elimizden ne geliyorsa bu desteği vermek istiyoruz. Memurlarımız için her türlü iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. İyileştirmeyi belirttiğiniz gibi beklentinin üzerinde yapmamızdan dolayı sizlerin de memnuniyeti ortaya çıktı. Daha güzel günlerde, daha iyi çalışmalarla karşılıklı elbirliği, güç birliği hizmetleri yaparak üst seviyelere taşımak isteriz. Memurlarımızın yaptığımız iyileştirmeyi sağlıklı, güzel günlerde harcamalarını dilerim” görüşlerinde bulundu.

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