Isparta Belediyesi'nden 19 Mayıs Fener Alayı ve Başkal Konseri

Isparta Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 19 Mayıs Fener Alayı ve Gençlik Konseri düzenliyor. 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Belediye önünden başlayacak olan Fener Alayı sonrasında Damgacı Sokak'ta Başkal konseri gerçekleştirilecek.

Etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fener Alayı'nın saat 21.00'da belediye önünden başlayacağını, Mehteran eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşün Mimar Sinan Caddesini takiben Damgacı Sokak'ta son bulacağını dile getirdi. Başdeğirmen, fener alayının ardından ramazan etkinliklerinin de gerçekleştirildiği tarihi Damgacı Sokak'ta Sanatçı Başkal'ın bir konser vereceğini belirterek, başta gençler olmak üzere herkesin davetli olduğunu belirtti.