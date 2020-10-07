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Isparta Belediyesi'nden 20 bin metrekarelik alanda asfalt çalışması

Isparta Belediyesi Davraz Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi’nde 5 caddedeki 20 bin metrekare alanın deforme olmuş asfaltlarını yeniliyor.

Isparta Belediyesi Davraz Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde 5 caddedeki 20 bin metrekare alanın deforme olmuş asfaltlarını yeniliyor.


Isparta Belediyesi bir yandan şehir içerisinde deforme olmuş asfaltları yenilerken, diğer taraftan da şehrin iş merkezlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Davraz Mahallesinde bulunan ve yıllardır kötü durumda kalan Mahrukatçılar Sitesindeki caddelerde deforme olan asfaltların yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.


Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda Davraz Mahallesi Mahrukatçılar Sitesindeki 5 caddede yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda deforme olmuş asfaltların freze ile kaldırılmasına başlandı.


Deforme olmuş asfaltların kaldırılmasının ardından caddelerde yol kodları oluşturularak, asfalt yenilemesine geçilecek.

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