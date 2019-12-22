Isparta Belediyesinden ailelere mahremiyet e?itimi

Isparta Belediyesi Sa?l?k ??leri M?d?rl??? taraf?ndan ailelere y?nelik verilen e?itimlerin be?incisi olan ?Mahremiyet E?itimi' konulu seminer ??retmenevi Toplant? Salonu'nda ger?ekle?tirildi.

Isparta Belediyesi Sa?l?k ??leri M?d?rl??? Aile ve Psikolojik Dan??ma Merkezi Psikolo?u Havva Deniz kat?l?mc?lara, 4-6 ya? mahremiyetine ili?kin bilgiler verdi. Deniz, ?ocuklardaki cinsel geli?im ve ?zellikleri hakk?nda ailelere detayl? bilgiler verirken, ?Cinsel e?itime ba?lamak i?in belirli bir ya? bulunmamas?na ra?men anne, babalar, ilk sorularla ?ocuklar? 3-4 ya?lar?ndayken kar??la??rlar? dedi.

Mahremiyet e?itiminin ailede ba?lad???n? aktaran Psikolog Havva Deniz, ??ocuklara cinsel e?itim nas?l verilmeli diyorsan?z ilk olarak anne ve baba olarak tabular?n?z? ve aran?zdaki ileti?im sorununu a??n. ?ocuklar?n?z?n cinsellikle ilgili sordu?u sorulara do?al ve a??klay?c? cevap verin. Sakin olun ve utanmay?n. Onlar sizin ?ocuklar?n?z? tavsiyelerinde bulundu.

?ocuklara mahremiyet bilinci kazand?racak y?ntemler ve ad?mlarla ilgili bilgiler veren Deniz, ?ocuklara mahremiyet bilinci kazand?racak y?ntemler hakk?nda da detayl? bilgiler aktard?.

Mahremiyet e?itiminde dikkat edilmesi gereken hususlara da de?inen Psikolog Havva Deniz, ??ocuklar?n?z soru sorduklar?nda ya?lar?na g?re cevaplar verin. Ancak daha detayl? bilgi istedi?inde ve sorular?nda ?srar ettiklerinde d?r?st davranarak do?ru bilgiyi verin. Okul ?ncesinde ?ocuklar?n?za cinsel e?itim vererek ya?ayabilece?i travmalardan onu koruyun? uyar?s?nda bulundu.

?ocuk cinselli?i hakk?nda bilgi verirken mahremiyetin ?neminden bahsedilmesi gerekti?ini dile getiren Havva Deniz, ??ocuklara isimleri ile seslenmek onun i?in ?ok ?nemlidir. a?k?m, bir tanem gibi kelimeler kullanmay?n?z? ifadesinde bulundu. Deniz son olarak, ?Unutmay?n, zaman?nda ve sa?l?kl? bilgi verilmeyen ?ocuklar, meraklar?n? gidermek i?in gizli ve tehlikeli yollara ba?vurabilirler. Onlara sa?l?kl? bir cinsel e?itim verdi?inizde yeti?kinlik d?nemindeki cinselli?ini ve de?i?imini rahatl?kla kabullenebilecektir? ?eklinde konu?tu.