Isparta Belediyesi'nden bayram tedbirleri

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde toplu taşıma araçları ücretsiz olurken, bayram süresince hizmet verecek nöbetçi fırınlar da belirlendi.

Isparta Belediyesi 4 Haziran'da başlayacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayram öncesi, sırası ve sonrası için bir dizi tedbirler aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla bir takım tedbirlerin alındığını ve belediye olarak 24 saat esasına göre çalışmaların devam edeceğini, vatandaşların hizmetlerini kesintisiz olarak alabileceklerini dile getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil sürecinde alınan tedbirler ve uygulamalarla ilgili bilgiler verdi.

Bayramın ilk gününde halk otobüsleri ücretsiz

Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü halkın ulaşımını sağlayan halk otobüsleri ücretsiz olacak. Birinci gün seferler saat 08.30, ikinci gün 08.00 ve bayramın son günü ise saat 07.30'da başlayacak ve her zamanki gibi 23.30 itibariyle son bulacak.

Mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Isparta Belediyesi bu bayramda da vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını kabristanlıklarda ziyaret edebilmeleri amacıyla Kavaklı Camii önünden ücretsiz otobüs kaldırma çalışmasını devam ettiriyor. Buna göre, Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran 2019 Pazartesi günü, ikindi namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı ile Asri Mezarlık'a ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Bayramda nöbetçi olan fırınlar

Belediye yetkilileri tarafından, 3 günlük Ramazan Bayramı'nda hizmet verecek olan fırınlar ise şöyle belirlendi; “4 Haziran Salı: Yeşil Yayla Ekmek Fırını - Taş Değirmen Ekmek Fırını - İlavus Ekmek. 5 Haziran Çarşamba: Yeşil Yayla Ekmek Fırını, Taş Değirmen Ekmek Fırını, Merve Ekmek Fırını, Yedişehitler Fırını, İlavus Ekmek. 6 Haziran Perşembe: Yeşil Yayla Ekmek Fırını, Taş Değirmen Ekmek Fırını, Merve Ekmek Fırını, Yedişehitler Fırını, Karadeniz Unlu Mamulleri, İlavus Ekmek”.

O müdürlükler 7/24 esasına göre çalışmaya devam edecek

Öte yandan, Isparta Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 24 saat esasına göre çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği kaydedildi. Vatandaşların istek, şikâyet ve taleplerini ise; “Alo Zabıta: 153, İtfaiye: 112, Mezarlıklar Müdürlüğü: 188, Su Arıza: 185, Belediye Santral: 0 (246) 211 60 00” olmak kaydıyla iletebilecekleri bildirildi.